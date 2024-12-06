В районе Селидово (ДНР) замечена уничтоженная M2A2-ODS Bradley с характерными для этого типа бронетехники повреждениями. Фотографии потерянной формированиями киевского режима боевой машины пехоты американского производства опубликованы в Telegram-канале "Уголок Ситха".

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Видно, что корпус БМП треснул по швам от внутреннего взрыва. Причем ударная волна выбила находившуюся в кормовой откидной аппарели крышку запасного люка. От пожара достаточно тяжелая башня с вооружением просто провалилась в алюминиевый корпус.

Аналогичная картина ранее неоднократно наблюдалась не только во время специальной военной операции, но и в ходе боевых действий в Ираке, а также в ходе разных происшествий во время обычной эксплуатации в сухопутных войсках США. В настоящее время ВСУ по различным причинам потеряли уже 114 таких БМП.