Вооруженные силы России продвинулись на 500 метров на юг от населенного пункта Старые Терны к автодороге Курахово — Запорожье. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он добавил, что Российские войска все ближе к взятию трассы. Также он сообщил, что сейчас идут активные бои в южной части Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Рогов сообщил, что попытки Вооруженных сил Украины контратаковать к северу от Великой Новоселки в ДНР провалились. По его словам, украинские военные атакуют села Раздольное и Новый Комар в попытке выбить российских солдат.