В США заявили о непригодности западных ракет для атак на Крымский мост

Американские дальнобойные ракеты ATACMS и немецкие крылатые ракеты Taurus непригодны для атак на Крымский мост, так как не способны разрушить его. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе отставной генерал Бен Ходжес, его слова передает немецкий журнал Focus.

«Ходжес не считает, что для этой цели подойдут ракеты малой дальности ATACMS, поставляемые США, или крылатые ракеты Taurus», — утверждается в публикации.

Генерал в отставке добавил, что западные ракеты «могут пробить дыру в мосту, но этого будет недостаточно» для его разрушения. По его словам, Taurus и ATACMS не предназначены для разрушения мостов. Кроме того, Крымский мост состоит из большого количества стали и бетона, в связи с чем потребуются множество взрывчатых веществ и неоднократные атаки, чтобы нанести ему серьезный ущерб.

Ходжес также сообщил, что власти Украины хотят разрушить Крымский мост и уже ведут работу над планом диверсии.