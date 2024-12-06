Ночную переброску бронетранспортеров Stryker железнодорожным транспортом в Калифорнии сняли на видео. Есть предположения, что в дальнейшем эта военная техника отправится на Украину.

По разным данным, ВСУ должны были получить около полутора сотен таких БТР, из которых девять десятков предназначались 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В это число входят двадцать инженерных M1132 Engineer Squad Vehicle со специальным оборудованием для проделывания проходов в минных полях, а также неизвестное количество разведывательных M1127 Reconnaissance Vehicle.

Заокеанские бронемашины активно использовались противником в ходе вторжения в Курское приграничье. В настоящее время потеряно уже тридцать единиц, в том числе часть захвачена в виде трофеев.

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На платформах вышеупомянутого поезда видны 155-мм легкие гаубицы М777, ими, вероятно, тоже восполнят потери, понесенные формированиями киевского режима.