Химатака ВСУ в Курской области: что известно, кто в розыске, пострадавшие

В отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Павло Розлача было возбуждено уголовное дело по факту применения на территории Курской области боеприпасов с отравляющими веществами, сообщили в Следственном комитете России. Что об этом известно, когда еще ВСУ использовали химическое оружие?

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Что известно об использовании химоружия бойцами ВСУ в Курской области

По данным СК РФ, в августе 2024 года ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами с запрещенными отравляющими веществами село Большое Солдатское в Курской области, в результате чего пострадали около 20 человек.

«Следственным комитетом России в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ полковника Павло Розлача возбуждено уголовное дело. Он заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации (п. „а“ ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 356 УК РФ). Следствием установлено, что 11 августа 2024 года военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ под руководством Розлача с целью массового отравления населения произвели обстрел села Большое Солдатское в Курской области. Указанные лица применили 155-мм кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали не менее 20 человек», — заявили в СК РФ.

В пресс-службе ведомства пояснили, что Розлач был объявлен в международный розыск. Также в настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников.

«В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению», — отметили в Следственном комитете России.

Член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал химическую атаку ВСУ в Курской области «изуверством и бесчеловечным актом».

«Эта химическая атака — изуверство, бесчеловечный и кощунственный акт, который организован с молчаливого согласия и одобрения западных кураторов. Это международное преступление против мирных жителей, за которое ответственность должен понести лично Владимир Зеленский», — сказал парламентарий.

Экс-глава Курской области Алексей Смирнов 12 августа 2024 года во время видео-конференц-связи на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на российской границе заявлял, что ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области, из-за чего пострадали несколько сотрудников полиции и глава сельского поселения.

«Бригада „Россетей“ в Беловском районе попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД. Все живы, но отравление было и у сотрудников полиции, и у главы сельского совета», — пояснял он.

Когда еще ВСУ использовали химическое оружие

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник 1 декабря заявил, что ВСУ за лето 2024 года более 400 раз применили запрещенное химическое оружие против жителей Донбасса и российских военных в зоне проведения спецоперации.

«Безнаказанность порождает стремление Украины использовать, к примеру, хлорпикрин, который применяли в Первой мировой войне. Это те виды химического оружия, от которых человечество стремилось отказаться на протяжении десятков лет. Но сейчас вот ВСУ достали их из хранилищ и используют на передовой», — отметил он.

Он уточнил, что российская сторона неоднократно фиксировала существование на Украине лабораторий, где производят химические реактивы и отравляющие вещества.

Также в ноябре 2024 года Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не менее 30 нот, которые подтверждают применение Украиной запрещенных химических веществ, сообщил глава российской делегации Кирилл Лысогорский.