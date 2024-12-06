Химатака ВСУ в Курской области: что известно, кто в розыске, пострадавшие
В отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Павло Розлача было возбуждено уголовное дело по факту применения на территории Курской области боеприпасов с отравляющими веществами, сообщили в Следственном комитете России. Что об этом известно, когда еще ВСУ использовали химическое оружие?
Что известно об использовании химоружия бойцами ВСУ в Курской области
По данным СК РФ, в августе 2024 года ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами с запрещенными отравляющими веществами село Большое Солдатское в Курской области, в результате чего пострадали около 20 человек.
«Следственным комитетом России в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ полковника Павло Розлача возбуждено уголовное дело. Он заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации (п. „а“ ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 356 УК РФ). Следствием установлено, что 11 августа 2024 года военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ под руководством Розлача с целью массового отравления населения произвели обстрел села Большое Солдатское в Курской области. Указанные лица применили 155-мм кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали не менее 20 человек», — заявили в СК РФ.
В пресс-службе ведомства пояснили, что Розлач был объявлен в международный розыск. Также в настоящее время принимаются меры к установлению местонахождения фигуранта и его соучастников.
«В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, причастных к их совершению», — отметили в Следственном комитете России.
Член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал химическую атаку ВСУ в Курской области «изуверством и бесчеловечным актом».
«Эта химическая атака — изуверство, бесчеловечный и кощунственный акт, который организован с молчаливого согласия и одобрения западных кураторов. Это международное преступление против мирных жителей, за которое ответственность должен понести лично Владимир Зеленский», — сказал парламентарий.
Экс-глава Курской области Алексей Смирнов 12 августа 2024 года во время видео-конференц-связи на совещании с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на российской границе заявлял, что ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области, из-за чего пострадали несколько сотрудников полиции и глава сельского поселения.
«Бригада „Россетей“ в Беловском районе попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием. Укрылись в РОВД. Все живы, но отравление было и у сотрудников полиции, и у главы сельского совета», — пояснял он.
Когда еще ВСУ использовали химическое оружие
Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник 1 декабря заявил, что ВСУ за лето 2024 года более 400 раз применили запрещенное химическое оружие против жителей Донбасса и российских военных в зоне проведения спецоперации.
«Безнаказанность порождает стремление Украины использовать, к примеру, хлорпикрин, который применяли в Первой мировой войне. Это те виды химического оружия, от которых человечество стремилось отказаться на протяжении десятков лет. Но сейчас вот ВСУ достали их из хранилищ и используют на передовой», — отметил он.
Он уточнил, что российская сторона неоднократно фиксировала существование на Украине лабораторий, где производят химические реактивы и отравляющие вещества.
Также в ноябре 2024 года Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не менее 30 нот, которые подтверждают применение Украиной запрещенных химических веществ, сообщил глава российской делегации Кирилл Лысогорский.
«Украина продолжает системно применять токсичные химикаты и химические средства борьбы с беспорядками против ВС РФ, мирного населения и руководства российских регионов, находящихся в зоне СВО», — подчеркивал он.