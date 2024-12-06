Названа причина, почему ВС РФ перестали наносить удары по Украине

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что пауза в ракетных ударах между РФ и ВСУ может оказаться «затишьем перед бурей», но пока российские силы больше заинтересованы в боевых действиях другого типа. Об этом Попов рассказал «Московскому комсомольцу».

Попов подчеркнул, что российские силы продолжают наносить удары по военным объектам Украины «по мере необходимости». По словам генерал-майора, решение об ударах принимается, когда нужно «встряхнуть» противника и отвлечь его на другое направление.

«В том числе и противник периодически осуществляет налеты на наши позиции, просто они сейчас все менее ощутимые и менее значимые», - подчеркнул Попов.

Он добавил, что наносить удары вглубь Украины не требуется, так как интересы России сейчас сосредоточены вокруг Красноармейска (на Украине город называют Покровском). Также перед ВС РФ стоят цели в Запорожской области.

Путин назвал следующие цели для «Орешника»

Уходящий президент США Джо Байден ранее разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. Россия в ответ провела боевое испытание одной из новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник». Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш».

Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что 28 ноября ВС России нанесли комплексный удар с использованием 90 ракет и ста беспилотников. Поражено было 17 целей - это украинские военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения.

Путин подчеркнул, что Россия будет и дальше отвечать на удары западным дальнобойным оружием. Одним из возможных ответов президент назвал продолжение боевых испытаний ракеты «Орешник». Целью российских ударов могут стать военные объекты, оборонные предприятия и «центры принятия решений» в Киеве.