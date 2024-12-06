Массовое уничтожение российским дроном «Князь Вандал» техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

На кадрах запечатлен успех серии атак беспилотников на украинскую бронетехнику, в том числе на американскую боевую машину пехоты Bradley. Отмечается, что кадры были сняты в приграничном районе Курской области.

Согласно оценке военного эксперта Алексея Леонкова, «Князь Вандал» обладает революционными возможностями. Он считает, что связь с оператором по оптоволоконным кабелям была отнесена к одному из главных преимуществ модели. Это техническое решение делает беспилотники неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы, передает Telegram-канал.

Российская армия начала наступление на Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Вооруженные силы Украины пытаются сдерживать наступление с помощью беспилотников.

Дорога Курахово — Запорожье фактически заблокирована.

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Уточняется, что это единственный маршрут, по которому Вооруженные силы Украины могли покинуть Курахово.

В начале декабря российские вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Романовка в Донбассе. Операция была осуществлена силами Южной группировки войск. Кроме того, была освобождена Новодаровка в Запорожской области, сообщали в пресс-службе российского Министерства обороны.