Битва за Сирию: КСИР против темных сил и американских спецслужб

Террористы, ведущие наступление на севере Сирии против правительственных войск Башара Асада, объявили о захвате города Хама, пятого по численности населения в стране, пишет «Рейтер» (Reuters). Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ)* сообщила, что захватила центральную тюрьму, откуда освобождены все зэки. Кроме того, судя по видеозаписям, террористы захватили российское вооружение на покинутой авиабазе Квайрес в пригороде Алеппо, включая ЗРК С-200 и «Панцирь-С1», самолеты МиГ-23, танки Т-72М и Т-90А.

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Сирийская армия подтвердила информацию о передислокации своих сил за пределы Хамы, объяснив это необходимостью «сохранить жизни мирных граждан и избежать городских боев». Это заявление было сделано всего через несколько часов после того, как террористы сообщили о своем входе в город, подчеркивает Associated Press.

Хама, расположенная в центральной части Сирии, является административным центром одноименной провинции и имеет стратегическое значение для обороны Дамаска. Захват этого города позволяет повстанцам контролировать два ключевых региона: Хаму и Алеппо, а также открывает путь к Хомсу - важному транспортному узлу страны. Кроме того Хама близка к порту Тартус, где расположена российская военно-морская база.

Наступление террористов началось 27 ноября. Боевики смогли быстро занять значительные территории в провинции Алеппо, включая ее столицу, а также установить контроль над всей провинцией Идлиб. Financial Times пишет, что успех террористов был связан с реорганизацией в рядах «Хайят Тахрир аш-Шам», объединением с другими террористическими группировками и активным использованием разведданных. Группировка сумела привлечь под свои знамена около 30 тыс. боевиков, подсчитала Financial Times (25 тыс., по данным российских военных источников – «СП»).

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), бои в провинции Хама продолжаются. Правительственные войска наносят авиаудары. ВКС РФ также бомбят позиции террористов в восточной части города.

Ситуация напоминает то, что творилось в Сирии и Ираке в 2013 г., считает Long War Journal. Тогда «Исламское государство» (ИГ)**, пользуясь ослаблением правительственных армий после гражданских войн, стремительно захватило территории площадью почти 55 тысяч кв. км. В частности, только в Ираке боевики полностью или частично контролировали 6 провинций, а в Сирии – 9. Уничтожить боевиков в Ираке удалось при поддержке американской армии, Сирии запросила военную помощь у России.

Сейчас ХТШ, как ранее ИГ, пытается захватить как можно большую территорию. Принципиальное отличие нынешней ситуации в том, что «игиловцы» не имели поддержки ни от одного государства. Террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» так или иначе поддерживают Турция и Катар. Также, как пишет Ahval News, задокументированы многочисленные контакты между главарями ХТШ и спецслужбами США. Значит, террористическую группировку втемную используют силы, не оставляющие попыток свалить режим Башара Асада.

Но и у него есть мощные союзники. Это не только Россия. Иран, за которым стоит весь шиитский мир, заявил, что направит в Сирию войска, как только Дамаск об этом попросит.

Министр иностранных дел Исламской республики Аббас Арагчи заявил, что всплеск терроризма угрожать всем соседним странам: Иордании, Ираку и Турции. Washington Post пишет, что Тегеран уже направил в Сирию силы «Хезболлы» и иракских ополченцев «Аль-Хашд аш-Шааби». По словам пресс-секретаря этого движения Муханнада аль-Акаби в интервью изданию Al-Mayadin, может повториться сценарий прошлых лет, когда террористы совершали массовые убийства и подмяли под себя контрабанду наркотиков, нефти, оружия.

В Сирию экстренно прибыл иранский генерал Сейид Джавад Гаффари, который ранее был правой рукой убитого американцами генерала Кассема Сулеймани. Гаффари играл ключевую роль в операциях «Мехвар-е могавемат» («Оси исламского сопротивления») в Сирии, Ираке и Афганистане. Гаффари известен своей жесткой позицией против любых компромиссов с боевиками и настаивает на необходимости полного уничтожения всех группировок в Идлибе, Алеппо и Хаме.

Тем временем, по информации востоковеда Станислава Тарасова, банды террористов в Алеппо уже начали выяснять отношения между собой.

* Исламистская организация «Хайят Тахрир аш-Шам» решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 г. признана террористической, ее деятельность на территории нашей страны запрещена.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.