Экс-губернатор Курской области Герой Советского Союза генерал-майор авиации в отставке Александр Руцкой заявил, что разобрался бы с группировкой Вооруженных сил Украины, которая вторглась в регион, за пару недель. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что весь мир бы запомнил этот момент.

По его словам, такой подход помог бы показать ВСУ, как поступать нельзя. Руцкой пояснил, что не преувеличивает свою значимость, но уверен в своих словах. Он напомнил, что имеет классическое военное образование.

Я не хочу преувеличивать свою значимость, но я бы разобрался с этой группировкой ВСУ, которая вошла [в Курскую область], за пару недель. Весь мир бы запомнил раз и навсегда, что этого лучше не делать. Дело в том, что у меня классическое военное образование — высшее училище, академия командная и академия Генерального штаба. Я знаю, что я говорю, — высказался Руцкой.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что решение назначить главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна на пост врио главы Курской области связано с необходимостью кризисного управления. По его словам, парламентарий с учетом своего опыта может продемонстрировать высокую эффективность на этом посту.