Ирландский журналист Чей Боуз обвинил Киев в хищении компенсаций семьям погибших военнослужащих.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам журналиста, на поле боя брошены десятки тысяч тел украинских солдат.

«Киев предпочитает, чтобы они оставались там, поскольку таким образом коррумпированные командиры могут продолжать присваивать себе компенсацию и не выплачивать ее семьям погибших», — считает Боуз.

Ранее сообщалось, что украинские военные при отступлении с позиций в Часовом Яре оставляют после себя там «целые стихийные морги».