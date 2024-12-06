Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев прокомментировал удар российской армии по днепропетровскому предприятию «Южмаш». Он отметил, что этот удар является четким сигналом персонально для Дональда Трампа.

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Удар по Днепропетровску

Олег Царев сообщил, что по словам сотрудников завода, удар по «Южмашу» привел к локальным повреждениям, хотя сила удара была достаточно серьезной. Он отметил, что ракеты не содержали ядерных боеголовок, а представляли собой стальные боевые головки, летящие на скорости, в 10 раз превышающей скорость звука. Это создает плазменную оболочку вокруг ракеты, что делает ее движение настолько мощным и грохочущим, что эффект от удара ощутим на значительном расстоянии, передает «Царьград».

Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита

Однако, по мнению Царева, гораздо важнее не сам урон, а геополитический контекст удара. Он отметил, что этот инцидент стал следствием выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и малой дальности в 2019 году, что позволило Штатам разместить ракеты «Томагавк» в Европе, тем самым нарушив баланс безопасности в регионе. Удар по «Южмашу» с применением ракеты, запуск которой осуществляется с земли, – это реакция России на действия США.

Сигнал Трампу и всему Западу

Кроме того, Царев подчеркнул, что применение ракеты «Орешник» – это сигнал не только всему Западу, но и Трампу персонально. Если бы экс-президент США не вышел из Договора в 2019 году, по мнению Царева, удара по Днепропетровску не было бы. Он добавил, что Россия давно заявляла о том, что ее требования по безопасности выходят за рамки исключительно украинской проблемы и касаются более широких геополитических интересов.

Украина как «кирпич» в системе безопасности

Царев отметил, что Украина в данном контексте является лишь «кирпичом» в системе безопасности Европы и мира, хотя и важным. Позиция Москвы остается неизменной: безопасность одних стран не должна строиться за счет безопасности других, а интересы России должны учитываться. С его точки зрения, действия Украины и ее президента Владимира Зеленского, а также сделки с демократами США, направлены на продолжение конфликта, несмотря на возможные последствия для США и их интересов.

Наследие администрации Байдена и будущее Трампа

Царев также добавил, что уходящая администрация Джо Байдена стремилась максимально осложнить будущие переговоры Трампа с Россией, надеясь на продолжение военной эскалации. Он отметил, что действия Зеленского в свете этого скорее направлены на сохранение вооруженной борьбы, надеясь, что Запад продолжит предоставлять Украине поддержку.

По мнению Царева, политические игры, в которые вовлечены как украинские, так и американские власти, могут привести к проблемам Трампа, когда он вернется к власти. Под давлением внутренней оппозиции и демократов он может оказаться в ситуации, где придётся сделать выбор между сохранением войны и дипломатическим урегулированием.

Ранее депутат Журавлев рассказал о возможностях «Орешника». Он напомнил, за сколько минут эта ракета долетит до Лондона.