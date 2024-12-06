«Орешник» был персональным сигналом Трампу: о чем он предупредил
Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев прокомментировал удар российской армии по днепропетровскому предприятию «Южмаш». Он отметил, что этот удар является четким сигналом персонально для Дональда Трампа.
Удар по Днепропетровску
Олег Царев сообщил, что по словам сотрудников завода, удар по «Южмашу» привел к локальным повреждениям, хотя сила удара была достаточно серьезной. Он отметил, что ракеты не содержали ядерных боеголовок, а представляли собой стальные боевые головки, летящие на скорости, в 10 раз превышающей скорость звука. Это создает плазменную оболочку вокруг ракеты, что делает ее движение настолько мощным и грохочущим, что эффект от удара ощутим на значительном расстоянии, передает «Царьград».
Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
Однако, по мнению Царева, гораздо важнее не сам урон, а геополитический контекст удара. Он отметил, что этот инцидент стал следствием выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и малой дальности в 2019 году, что позволило Штатам разместить ракеты «Томагавк» в Европе, тем самым нарушив баланс безопасности в регионе. Удар по «Южмашу» с применением ракеты, запуск которой осуществляется с земли, – это реакция России на действия США.
Сигнал Трампу и всему Западу
Кроме того, Царев подчеркнул, что применение ракеты «Орешник» – это сигнал не только всему Западу, но и Трампу персонально. Если бы экс-президент США не вышел из Договора в 2019 году, по мнению Царева, удара по Днепропетровску не было бы. Он добавил, что Россия давно заявляла о том, что ее требования по безопасности выходят за рамки исключительно украинской проблемы и касаются более широких геополитических интересов.
Украина как «кирпич» в системе безопасности
Царев отметил, что Украина в данном контексте является лишь «кирпичом» в системе безопасности Европы и мира, хотя и важным. Позиция Москвы остается неизменной: безопасность одних стран не должна строиться за счет безопасности других, а интересы России должны учитываться. С его точки зрения, действия Украины и ее президента Владимира Зеленского, а также сделки с демократами США, направлены на продолжение конфликта, несмотря на возможные последствия для США и их интересов.
Наследие администрации Байдена и будущее Трампа
Царев также добавил, что уходящая администрация Джо Байдена стремилась максимально осложнить будущие переговоры Трампа с Россией, надеясь на продолжение военной эскалации. Он отметил, что действия Зеленского в свете этого скорее направлены на сохранение вооруженной борьбы, надеясь, что Запад продолжит предоставлять Украине поддержку.
По мнению Царева, политические игры, в которые вовлечены как украинские, так и американские власти, могут привести к проблемам Трампа, когда он вернется к власти. Под давлением внутренней оппозиции и демократов он может оказаться в ситуации, где придётся сделать выбор между сохранением войны и дипломатическим урегулированием.
Ранее депутат Журавлев рассказал о возможностях «Орешника». Он напомнил, за сколько минут эта ракета долетит до Лондона.