Журналист из Германии Юлиан Репке назвал горькой потерей уничтожение немецкого танка Leopard в Курской области. Такое мнение он выразил в статье, опубликованной в газете Bild.

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Репке прокомментировал снятый под Курском ролик, на котором можно увидеть, как российские дроны атаковали танк.

«Горький конец доставленного из Германии танка Leopard 2 в России», — написал журналист.

Он указал, что Украина не использовала ни солдат, ни средства противовоздушной обороны (ПВО) для защиты боевой машины стоимостью три миллиона евро.

«Потеря танка особенно горька, потому что Германия поставила Украине только 18 Leopard 2A6», — заключил Репке.

Видео, на котором запечатлен момент поражения немецкого танка в Курской области, было опубликовано 3 декабря. В ролике российские беспилотники преследовали боевую машину по проселочной дороге, после чего атаковали ее. Удалось ли экипажу танка покинуть горящий Leopard, неизвестно.