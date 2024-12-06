Воздушно-космические силы (ВКС) РФ с помощью трех бомб ФАБ-250 уничтожили пункт временной дислокации подразделения нацгвардии Украины в населенном пункте Правдовка в ДНР. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Минобороны РФ.

Снаряды были оснащены универсальными модулями планирования и коррекции. На опубликованных ведомством кадрах видно, что три мощных взрыва прогремели друг за другом. Какие потери понесла украинская армия в публикации не уточняется.

ВС России окружили Курахово

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы российского вертолета Ка-52М, который с помощью авиационных ракет уничтожил опорный пункт с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. После удара вертолетчики выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте, а также выпустили тепловые ловушки, чтобы избежать попадания зенитных ракет противника.