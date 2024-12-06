В ходе боев в Часовом Яре были обнаружены документы солдат из стран Евросоюза, рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» бригады «Эспаньола» в составе группировки войск «Юг» с позывным Чукча.

Украинские войска продолжают удерживать позиции в центре Часова Яра, используя иностранных наемников. Так, среди ликвидированных бойцов находятся солдаты из стран Евросоюза, передает ТАСС.

Военный также добавил, что в радиоэфире часто звучит польская речь, а в разгрузках убитых солдат противника регулярно находят документы стран ЕС и Латинской Америки.

Также Чукча подчеркнул, что украинское командование проводит активные оборонительные действия и регулярно пытается контратаковать, прибегая к помощи иностранных наемников.

Он заявил, что, несмотря на все усилия, падение Часового Яра является неизбежным, добавив, что «неважно скольким еще бойцам противника придется отдать жизни за эту доминирующую высоту».

Ранее в Ровненской области на западе Украины были нанесены удары по военной части ВСУ, где, по предварительным данным, находились наемники из Польши. Также ВС России нанесли удары по военным аэродромам и пунктам управления беспилотниками ВСУ.