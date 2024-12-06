На Украине заявили о потере четырех поселений

Российские подразделения заняли четыре новых населенных пункта в рамках продвижения на фронте, сообщил украинский Telegram-канал DeepState. По словам аналитиков, ВСУ лишились контроля над Новопустынкой, Старыми Тернами, Ильинкой и Новодмитровкой. Издание утверждает, что ВС РФ продвинулись в Курахово, а также в районе Романовки и Успеновки. В Минобороны России данные сведения не комментировали.

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[ВС России заняли] Новопустынку, Старые Терны, Ильинку, Новодмитровку, — сказано в сообщении.

Ранее начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» в составе группировки войск «Юг» с позывным Чукча заявил, что российские военные завершают штурм огнеупорного комбината в центральной части города Часов Яр. По его словам, сейчас там идут «ожесточенные стрелковые бои». До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российской армии в ЛНР осталось взять под контроль пять населенных пунктов. Он уточнил, что ВС РФ необходимо занять три населенных пункта в Сватовском округе: Надию, Новоегоровку и Петровское.

Марочко уточнил, что дислоцированные у Надии подразделения ВСУ отошли с первой линии обороны на вторую и третью из-за угрозы окружения и огневых налетов российских сил. По его словам, отряды противника в спешном порядке начали укреплять позиции в районе автодороги Першотравневое — Райгородка.