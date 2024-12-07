Украинские формирования в течение суток потеряли до 140 военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки и две боевые бронемашины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

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«Подразделения <…> улучшили положение по переднему краю, пресекли усиление противником передовых позиций, проведение ротаций», — отметил он.

Чехов уточнил, что также удалось блокировать выдвижение резервов и подвоз боеприпасов противника в районах Комара, Нового Комара, Днепроэнергии и Нескучного. Получилось сорвать действия трех инженерных групп в районах Мирного и Гуляйполе.

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По его данным, огнем артиллерии ликвидировали живую силу и технику противника в районах Разлива, Раздольного и Нового Комара. Чехов отметил, что в течение суток противник лишился двух боевых бронированных машин HMMWV, двух самоходных артиллерийских установок — «Богдана» и «Акация» и двух дронов.

До этого Минобороны показало уничтожение FPV-дронами блиндажей, укрытий и живой силы ВСУ.

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