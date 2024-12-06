Писториус сделал неожиданное заявление о немецких войсках на Украине

Глава Минобороны Германии Борис Писториус допустил возможность отправки миротворческих сил Бундесвера на Украину, отметив, что в настоящее время прорабатываются соответствующие сценарии. Об этом он рассказал в интервью Deutschlandfunk.

«Мы готовимся, мы прорабатываем сценарии, но делаем это конфиденциально», — заявил министр.

Нидерланды считают преждевременными разговоры об отправке военных на Украину

По его словам, условия нахождения немецких миротворцев на Украине будут обсуждаться со сторонами конфликта. Писториус подчеркнул, что направленный контингент не будет участвовать в боевых действиях между Москвой и Киевом. Он отметил, что на сегодняшний день невозможно говорить о будущем Украины.

Ранее кандидат на пост канцлера Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал безответственной идею об отправке немецких войск для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что в данный момент нужно «искать иные подходы к тому, как можно урегулировать украинский кризис».