Британские военные заявили о «российской угрозе» для своих баз на Кипре и Гибралтаре

Высокопоставленные представители министерства обороны Великобритании обсудили «российскую угрозу» для своих баз на Кипре и Гибралтаре. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на информированные источники.

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По данным издания, военные провели экстренные переговоры с официальными лицами Кипра и Гибралтара.

«Было проведено несколько довольно важных встреч по поводу пересмотра уровня угрозы для британских баз на Кипре и в Гибралтаре», — рассказал источник газеты.

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Cтороны обсудили вопрос введения новых оборонительных мер, отметил он.

Источники в правительстве Великобритании подтвердили, что в последние недели проходили обсуждения этого вопроса.

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