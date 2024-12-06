В Пентагоне раскрыли оставшуюся у США сумму военной помощи для Украины

У США осталось свыше $9 млрд военной помощи для Украины. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РИА Новости.

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По его словам, у Соединенных Штатов осталось $6,8 млрд в рамках инициативы Presidential Drawdown Authority (PDA), а также $2,21 млрд — в рамках программы USAI.

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PDA предоставляет президенту США возможность по указу поставлять вооружение иностранному партнеру без предварительного согласования с конгрессом в условиях чрезвычайной ситуации. Программа USAI, в свою очередь, предполагает заключение контрактов американского министерства обороны с производителями на основе бюджетных ассигнований, что отличается от прямых поставок техники из имеющихся запасов.

Ранее Зеленский упрекнул США в недостаточной помощи.