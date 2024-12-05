Рогов заявил о подготовке наступления ВСУ на ореховском направлении

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов обратил внимание на странное поведение украинских войск в Запорожской области.

"На ореховском направлении, то есть не на первой линии обороны даже ВСУ стали снимать свои минные поля. Как минимум странно", - рассказал Рогов в эфире "Соловьев Live".

По мнению члена ОП, такое поведение может свидетельствовать о подготовке контрнаступления.

"Может, попытаются сунуться", - считает Рогов.

На том же направлении ВСУ пробовали наступать летом 2023 года. Удар из Запорожской области может быть попыткой реализовать главную мечту ВСУ по перерезанию сухопутного коридора в Крым.