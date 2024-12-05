Военкор сообщил о заходе ВС РФ в новый поселок под Покровском

Бойцы штурмовых подразделений Вооруженных сил России зашли в поселок Новотроицкое на Покровском (Красноармейском) направлении, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, населенный пункт находится к юго-западу от города Покровск. Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

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На Покровском направлении наши штурмовики зашли в населенный пункт Новотроицкое юго-западнее Красноармейска, сломив сопротивление противника в Новопустынке, — написал Котенок.

Военкор добавил, что южнее города Курахово российские штурмовики ворвались в северо-восточную часть Успеновки, обойдя северней нее по посадкам в полях основной район обороны ВСУ. Таким образом ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу на Анновку, отметил он.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российская армия взяла под контроль северный берег Кураховского водохранилища. По его словам, выход ВС РФ на западные окраины объекта позволит взять под огневой контроль Запорожский проспект, через который ВСУ снабжают само Курахово. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.

Помимо этого стало известно, что Вооруженные силы РФ смогли выбить украинских военнослужащих с ряда позиций, оборудованных на территории шахты «Центральная» в Дзержинске (Торецке) ДНР. По данных силовых структур, данный укрепрайон является одним из наиболее важных и защищенных у ВСУ на территории населенного пункта.