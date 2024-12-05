В России указали на скрытый итог разговора Герасимова с коллегой из США

Вооруженные силы Украины больше не наносили удары американскими ракетами ATACMS по территории России после звонка начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова коллеге из США Чарльзу Брауну, заметил военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец. По его словам, удар российской ракетой средней дальности «Орешник» по объекту ОПК Украины был лишь первым предупреждением.

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Автор обратил внимание на публикацию в The New York Times о том, что официальная информация о звонке со стороны США и России была лишь «оберткой» для гораздо более серьезного разговора. Именно в ходе него Москва могла предупредить Вашингтон, что удары ATACMS вглубь РФ не останутся безнаказанными.

Неизвестно, как отреагировал на это Браун, но с тех пор ни одного удара ATACMS по России больше не было. Белый дом и Пентагон взяли паузу на размышление? Вняли грозному предупреждению Герасимова? Просчитывают, куда еще могут полететь российские «Орешники» (да и не только они!), — написал Баранец.

По его словам, другой причиной прекращения атак западными ракетами могло стать то, что ВС РФ, вероятно, поразили установки для их запуска вместе с иностранными специалистами. В этой связи в США могли сделать вывод о том, что «такие людские, технические и финансовые траты напрасны», заключил Баранец.