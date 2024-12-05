Украина попыталась ударить с воздуха по двум регионам России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар с воздуха по двум российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

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Как уточнили в ведомстве с 17:00 до 18:00 дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Белгородской и Курской областями. Информация о районах уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны заявили, что в ночь на 5 декабря ВСУ попытались ударить беспилотниками по трем регионам России. В ходе отражения атак российские военные сбили 14 дронов над Брянской и еще по одному над Белгородской и Курской областями.