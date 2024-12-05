Юристы разъяснили, какие долги могут списать участники СВО

Эксперты Ассоциации юристов России разъяснили, как будет работать новая мера социальной поддержки участников СВО: с 1 декабря этого года при заключении контракта с Минобороны для выполнения задач специальной военной операции защитники страны получают возможность списать кредитные долги на сумму до 10 миллионов рублей. Как пояснили в АЮР, списываться будут в том числе долги по ипотеке.

© Российская Газета

Разъяснения прозвучали в рамках проекта АЮР "Правовая поддержка СВО", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

"Законом расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции, - сказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - В том числе разрешен вопрос о приостановлении исполнительного производства, в случае если должник-гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель принимает участие в специальной военной операции".

По ее словам, не накладывается арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, не изымается имущество.

"Обращение взыскания допускается только при исполнении требований по алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей и по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, - говорит Мария Спиридонова. - Не взыскивается исполнительский сбор. Ранее вынесенные и неисполненные постановления о взыскании исполнительского сбора отменяются судебным приставом-исполнителем. Обязательства указанных лиц, вытекающие из кредитного договора, в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам и (или) в целях исполнения таких обязательств банку или иной кредитной организации выдан исполнительный документ или по заявлениям названных организаций возбуждено исполнительное производство, прекращаются в части, не превышающей в совокупности 10 миллионов рублей, со дня заключения указанного контракта".

В свою очередь, член АЮР Ассия Дмитриева отметила, что возможностью могут воспользоваться мобилизованные, если заключат сейчас контракты. Также юрист подчеркнула, что для списания кредитов в таком случае не нужно проходить процедуру банкроства.

"Немаловажным фактом является и право на возможность списания просроченных долгов по кредитам супруги указанной категории граждан, - говорит Ассия Дмитриева. - Для того чтобы было прекращено исполнительное производство необходимо подать письменное заявление лично или лицу по доверенности в службу судебных приставов с заявлением о прекращении производства и снятия всех арестов и ограничительных мер. Также возможна подача через личный кабинет на сайте структурного подразделения ФССП России или по почте России. Кроме того, с данным вопросом можно обратиться к дежурному сотруднику органа принудительного исполнения на пунктах отбора на военную службу по контракту. Обращаю внимание, что к списанию попадут кредитные обязательства, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или уже возбуждено исполнительное производство. И только кредитные договоры. Иные долги, например, по ЖКХ, не попадают под эту категорию. Согласно ГК РФ, кредитный договор - письменное соглашение, по которому финансовая организация предоставляет заемщику деньги в долг".

Напомним, в рамках проекта "Правовая поддержка СВО", Центры бесплатной юридической помощи открылись в 13 регионах страны: ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской, Орловской, Ростовской, Воронежской, Брянской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе. Также Ассоциация юристов России выпускает рекомендации и методические материалы.