Против террористов в Сирии применяют модернизированные ЗСУ-23-4 "Шилка"

В бой брошены зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" сирийской правительственной армии, получившие дополнительные защиту.

© Российская Газета

Такие боевые машины замечены вместе с сверхзащищенными Т-72М1 Adra "танкового спецназа" - элитной 4-й бронетанковой дивизии.

Они, как и модернизированные танки, получили контейнеры с наполнителем и противокумулятивные решетчатые экраны. В прошлом в ходе боевых действий с бандформированиями неоднократно фиксировались случаи, когда такие самоходки выдерживали попадания реактивных гранат, выпущенных из РПГ. При этом противник нес большие потери от огня счетверенных 23-мм автоматических пушек, имеющих скорострельность до 1000 выстрелов в минуту на один ствол.

Эффективность их применения также обеспечивалась тем, что вместо устаревшего оборудования они получили тепловизионные прицелы, позволяющие вести боевые действия в ночное время.