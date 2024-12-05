Названы российские регионы, которые Украина может атаковать зимой

Вооруженные силы Украины могут попытаться устроить контратаки под Курском и Белгородом этой зимой, предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что внезапного контрнаступления украинской армии ожидать не стоит. По его словам, при этом ВСУ могут пытаться восстановить контроль над потерянными территориями.

© Социальные сети

ВСУ не начнут внезапное контрнаступление зимой, но будут проводить контратаки, так как устойчивость обороны предполагает, что противник контратакует, пытаясь восстановить контроль над потерянными территориями. Думаю, контратаки ВСУ возможны на Южно-Донецком направлении, в районе Курахово, а также в приграничных областях — Курской, Брянской и Белгородской, — пояснил эксперт.

Матвийчук обратил внимание, что зимняя кампания должна позволить РФ выполнить задачи по разгрому ВСУ в Курской области и ДНР с большим успехом. Он допустил, что темпы наступления могут снизиться, но масштаб сохранится. На Донецком направлении главной задачей остается выход к административным границам региона, отметил эксперт. Он выразил уверенность, что в ближайшее время стоит ожидать хороших новостей с фронта.

Скорее всего, интенсивность боевых действий на земле сократится, но возрастет роль разведки. Плюс снизится активность диверсий со стороны ВСУ, так как зелени нет, прятаться негде. Кроме того, предположу, что Россия в зимнюю кампанию приложит усилия для решения проблем Харькова и Днепропетровска, — добавил Матвийчук.

Военный эксперт Юрий Котенок ранее сообщил, что солдаты ВСУ были вытеснены из населенного пункта Новопустынка в Донецкой Народной Республике. Он уточнил, что эти успехи ВС РФ произошли на Покровском направлении. Минобороны России данную информацию не комментировало.