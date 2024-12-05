В Минобороны сообщили о суточных потерях ВСУ в Курской области

За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 300 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным ведомства, помимо живой силы, ВСУ потеряли за сутки по три танка, боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, по пять автомобилей и минометов, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

До этого военный блогер Юрий Подоляка заявлял, что в Курской области начался военный "движ", в регионе идут очень упорные бои. При этом блогер признался, что масштаб операции под Курском ему неизвестен.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.