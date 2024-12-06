Военкор объяснил важность взятия ВС РФ Пустынки и Сухих Ялов

Взятие Вооруженными силами России села Сухие Ялы в Покровском районе Донецкой Народной Республики позволяет контролировать важную для украинских войск трассу, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он добавил, что установление контроля над селом Пустынка позволит ВС РФ держать под огневым контролем железнодорожную линию между Селидово и Покровском (Красноармейском).

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Сухие Ялы <...> расположены на берегу одноименной реки в 11 километрах к юго-западу от Курахова и в пяти километрах к югу от Дачного. Последний населенный пункт находится на стратегически важной для ВСУ трассе, по которой кураховский гарнизон получает подкрепления и снабжение из Запорожской области. Освобождение Сухих Ялов позволяет взять эту трассу под огневой контроль, — написал Коц.

Что касается Пустынки в том же Покровском районе, она находится в семи километрах к западу от Селидова у железнодорожной линии, соединяющей этот город с Покровском, который ВС РФ пытаются обойти вдоль нее с юга. По словам военкора, цели для дальнейшего наступления на этом участке фронта — Желтое, Новопустынка, Новотроицкое. Взятие Покровска грозит обрушением фронта ВСУ во всей западной части ДНР, добавил он.

Ранее о взятии под контроль российскими войсками населенных пунктов Пустынка и Сухие Ялы сообщили в Минобороны РФ. Там также добавили, что системы ПВО за неделю сбили ракету большой дальности «Нептун» и 441 беспилотник ВСУ.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что бойцы штурмовых подразделений ВС РФ зашли в поселок Новотроицкое на Покровском (Красноармейском) направлении. По его словам, населенный пункт находится к юго-западу от города Покровска. Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.