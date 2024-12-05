В Минобороны подтвердили разговор Герасимова с главой генштаба США

Телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и его американского коллеги Чарльза Брауна состоялся 27 ноября по инициативе российской стороны, США были уведомлены об учениях в восточной части Средиземного моря со стрельбами и пусками высокоточных ракет, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Двадцать седьмого ноября текущего (2024 - ред.) года по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала армии В.В. Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Чарльза Брауна. В ходе беседы американская сторона была уведомлена об учениях в восточной части Средиземного моря группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России с выполнением практических стрельб и пусков высокоточных ракет", - говорится в сообщении.