«Роскосмос» пообещал повысить мощность «Орешника»

Госкорпорация «Роскосмос» готова сделать комплекс «Орешник» настолько мощным, насколько это потребуется Минобороны РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава организации Юрий Борисов.

Журналист агентства спросил у Борисова, планируется ли наращивать мощность и улучшать характеристики «Орешника».

«Сколько нужно министерству обороны, столько и сделает (Роскосмос — прим. ред.)», — заявил глава госкорпорации.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что РФ испытала «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении, нанеся удар по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». Глава государства заявлял, что этот шаг стал вынужденной мерой в ответ на удары западными ATACMS и Storm Shadow по территории России.

Раскрыта тайна названия ракеты «Орешник»

Согласно открытой информации, «Орешник» атакует цели со скоростью 10 Махов — 2,5-3 км в секунду. Разделяющиеся блоки могут нести ядерный боезапас — по данным «Объясняем.рф», ракета способна доставить заряды общей мощностью 900 килотонн.