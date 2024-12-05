Странно было бы думать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпримут попытку атаковать место запуска российского «Орешника», считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Попытка ВСУ закончилась неудачно, естественно. Но дело в том, что это было бы странно думать, что они не предпримут вот такую вот историю. "Орешник" должен ответить на эту попытку. Так что пусть опять ждут ответа. Когда — это решает Верховный главнокомандующий. Но я думаю, что ждать придется недолго», — отреагировал Колесник.

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По словам депутата, ВСУ таким образом попытались показать свою силу.