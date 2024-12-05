В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать место запуска «Орешника»
Странно было бы думать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпримут попытку атаковать место запуска российского «Орешника», считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».
«Попытка ВСУ закончилась неудачно, естественно. Но дело в том, что это было бы странно думать, что они не предпримут вот такую вот историю. "Орешник" должен ответить на эту попытку. Так что пусть опять ждут ответа. Когда — это решает Верховный главнокомандующий. Но я думаю, что ждать придется недолго», — отреагировал Колесник.
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По словам депутата, ВСУ таким образом попытались показать свою силу.