Армия России начала прорыв ВСУ в районе Красноармейска

Российская армия начала продвижение к Красноармейску (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на военнослужащего Вооруженных сил (ВС) России.

Сообщается, что российские войска уже находятся в пригороде Красноармейска, в поселке Шевченко. Российский военнослужащий также заявил о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдерживать наступление с помощью беспилотников.

О других подробностях не сообщается.

Ранее сообщалось о помощи Танк Т-72Б3 группировки войск «Центр» с подбитой башней в прорыве оборону ВСУ на красноармейском направлении. Экипаж также выполнял боевые задачи по прикрытию штурмовых подразделений российских войск.