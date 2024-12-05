Российские войска перерезали ВСУ путь отступления из Курахово

Трасса Курахово — Запорожье фактически перерезана российскими войсками. Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

Сообщается, что это была единственная дорога, по которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли покинуть Курахово. В силовых структурах добавили, что оборона ВСУ к северу от населенного пункта продавлена. Источники агентства заключили, что шансов выйти из города у украинских войск практически не осталось.

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Ранее стало известно, что Российские войска взяли под контроль северный берег Кураховского водохранилища. Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов добавил, что это позволит взять под огневой контроль Запорожский проспект, через который получают снабжение войска ВСУ в Курахово.