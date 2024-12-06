В РФ заявили, что Украина перестала бить по ней после звонка Герасимова в США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не били американскими ракетами ATACMS по территории России после звонка начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова председателю Комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну. Об этом в своей статье написал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», отставной полковник Виктор Баранец, комментируя данные переговоры.

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По его словам, Герасимов мог предупредить американского коллегу, что удары ракетами ATACMS вглубь российской территории не останутся безнаказанными, а применение ВС России новой ракеты средней дальности «Орешник» стало лишь первым предупреждением.

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«Неизвестно, как отреагировал на это Браун, но с тех пор ни одного удара ATACMS по России больше не было. Белый дом и Пентагон взяли паузу на размышление? Вняли грозному предупреждению Герасимова? Просчитывают, куда еще могут полететь российские «Орешники» (да и не только они)?» — написал эксперт.

О переговорах Герасимова и Брауна 5 декабря сообщил официальный представитель КНШ Джерил Дорси. По его данным, они говорили о рисках эскалации конфликта и возможностях предотвращения просчетов и эскалации между двумя странами применительно к Украине.

21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее никого не уведомляла об испытаниях подобного оружия. При этом он сказал, что за 30 минут до пуска РФ все же отправила США уведомление в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о шоке от удара ракетой «Орешник».