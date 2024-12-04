ВКС провели успешный пуск ракеты с военным спутником с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.
Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
"В среду, 4 декабря, в 20 часов 59 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали там.