Стало известно, сколько британская армия сможет сопротивляться ВС РФ

Армия Соединенного королевства не выстоит в случае конфликта с крупными державами, признал заместитель главы минобороны Великобритании Алистар Карнс. Он добавил, что в конфликте, сопоставимом с украинским, солдаты продержатся от 6 до 12 месяцев, пишет РИА Новости.

Накануне министр обороны королевства Джон Хили пояснил, что численность армии, составляющая в настоящее время 71 тыс., будет еще сокращена. Он уточнил, что вооруженные силы страны приспособлены к проведению военных операций, но не готовы к ведению боевых действий.

«В масштабной войне, похожей на конфликт на Украине, наша армия, например, при нынешних показателях потерь изжила бы себя в составе широкой многонациональной коалиции в течение периода от шести месяцев до года», — отметил Карнс.

Чиновник заметил, что Великобритании следует иметь возможность быстро задействовать свои резервные силы, чтобы гарантировать наличие достаточного количества войск для ведения боевых действий.

Британскому премьеру доложили о развале армии

Ранее в британском Минобороны сообщили, что Соединенное Королевство откажется от десятков вертолетов Chinook и Puma, а также от четырех крупных надводных боевых кораблей.