Кадыров предложил поставить пленных бойцов ВСУ на крыши объектов РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил поставить пленных солдат ВСУ на крыши российских объектов для их охраны. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с украинскими военнопленными, которых содержат в Грозном.

Кадыров спросил у солдат ВСУ об их условиях содержания в Чечне, в том числе о питании. Военнопленные ответили, что их кормят и никаких проблем нет.

«Как будто с отдыха вы приехали. Надо их на крыши объектов, которые сняли американские спутники, поставить всех. Пусть охраняют нашу территорию», — сказал глава Чечни, отметив, что солдат ВСУ охраняют и скрывают от Украины, чтобы «их не убили».

Ранее сообщалось, что Кадыров приехал на «прямую линию» на БМП-3.