В Германии рассказали, что нужно Украине вместо ракет Taurus

Глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала Берлин не поставлять Украине ракеты Taurus. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал EMMA.

Такой призыв Вагенкнехт сделала в открытом письме под названием «Без одной минуты двенадцать». В своем тексте политик также рассказала о необходимости скорейшей деэскалации конфликта на Украине, а также риске ядерной войны.

«Еще никогда с момента окончания Второй мировой войны опасность ядерного конфликта в Европе не была столь велика, как сейчас. Вместо ракет Taurus сейчас нужны деэскалация и прекращение огня, чтобы избежать катастрофы», — заявила она.

Вагенкнехт также добавила, что разрешение ВСУ атаковать территорию России американскими ракетами стало началом нового этапа эскалации, который увеличивает риск для всей Европы. Она также считает, что и сама Германия может стать «новым полем битвы».

«Настало время для немецкой политики решительно выступить за деэскалацию и немедленное прекращение огня с последующими мирными переговорами. Так, как это предусмотрено, например, мирным планом Бразилии и Китая, поддерживаемым, в частности, Швейцарией», — сказано в письме.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поставит Киеву Taurus и не разрешит удары вглубь России.