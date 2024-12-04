Российские моряки обстреляли ракетами военный вертолет ФРГ

Экипаж российского корабля обстрелял военный вертолет ФРГ сигнальными ракетами. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Отмечается, что экипаж вертолета выполнял разведывательную миссию.

Об инциденте также упомянула министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах саммита Североатлантического альянса в Брюсселе.

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