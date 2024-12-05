В бундестаге опровергли слова Бербок об отправке немецких военных на Украину

В германском парламенте опровергли утверждения главы МИД ФРГ Анналены Бербок, заявившей, что немецкие военные могут принять участие в миротворческой миссии на Украине. Об этом со ссылкой на Уполномоченную Бундестага по вопросам обороны Еву Хёгль сообщает ТАСС.

По словам Хёгль, в настоящее время нет оснований для размещения миротворческой миссии и сухопутных войск НАТО на Украине. По этой причине "спекулировать о возможном участии Бундесвера" неуместно. 4 декабря глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие военнослужащие могут быть отправлены на Украину в целях обеспечения мира в случае прекращения огня.

С этим утверждением сразу же не согласился канцлер Германии Олаф Шольц: во время выступления в Бундестаге он исключил отправку немецких военнослужащих на Украину.