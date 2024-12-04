В НАТО создают засекреченную облачную систему

Североатлантический альянс работает над созданием облачной системы для обмена засекреченной информацией между странами — членами НАТО. Об этом заявил главный информационный директор альянса Манфред Будро-Демер, передает Breaking Defense.

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«Она (облачная система. — прим. ред.) объединяет данные, которые сейчас находятся в разных хранилищах. Переход в общую облачную среду также заставляет вас думать о данных по-другому и готовить их к перемещению, что само по себе будет способствовать анализу данных в дальнейшем», — заявил он.

По словам директора, сам факт размещения данных в одном экземпляре или в одной среде является очень полезным. По его словам, альянс ставит перед собой цель подключить к облаку все страны-участницы. Он добавил, что процесс подключения движется быстро, однако точные сроки завершения работ неизвестны.

До этого верховный главнокомандующий по трансформации объединенных вооруженных сил НАТО адмирал Пьер Вандье заявил, что альянс планирует создать флот морских беспилотников, который разместится в Балтийском и Средиземном морях.