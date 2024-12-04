Польша и НАТО ведут переговоры о передаче Украине МиГ-29

Польша и НАТО ведут интенсивные переговоры о передаче Украине истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении армии республики. Об этом заявил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский после встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе.

"Это тема наших интенсивных дискуссий с военным руководством альянса", - сказал министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Ранее в этот же день глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не планирует включать истребители МиГ-29 в уже готовящиеся для передачи Киеву пакеты военной помощи. В начале ноября президент республики Анджей Дуда после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что не передаст Украине обещанные ей истребители МиГ-29 без получения гарантий защиты польского неба со стороны альянса.

8 июля в офисе Владимира Зеленского сообщили, что, в соответствии с подписанным в тот же день соглашением о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, польские власти обязываются рассмотреть возможность передать Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи МиГ-29 (примерно 14 истребителей). Польский премьер Дональд Туск тогда же предупредил Зеленского, что Варшава не сможет передать эти самолеты без помощи союзников по НАТО.