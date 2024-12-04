Российские войска вошли в Новый Комар

Российские войска продвинулись в районе Раздольного и вошли в населенный пункт Новый Комар в Донбассе. Об этом в разговоре с ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Российские войска выравнивают линию фронта южнее Великой Новоселки, около 10 квадратных километров освободили. Вошли в населенный пункт Новый Комар, идут активные боевые действия», — заявил Рогов.

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Он добавил, что Вооруженные силы России также наступают в районе Великой Новоселки.

Ранее Рогов заявил о контроле ВС России над высотками в Курахово. По его словам, украинские войска отступают к западным границам города.