Российские войска вошли в Новый Комар

Российские войска продвинулись в районе Раздольного и вошли в населенный пункт Новый Комар в Донбассе. Об этом в разговоре с ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Российские войска вошли в Новый Комар
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«Российские войска выравнивают линию фронта южнее Великой Новоселки, около 10 квадратных километров освободили. Вошли в населенный пункт Новый Комар, идут активные боевые действия», — заявил Рогов.

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Он добавил, что Вооруженные силы России также наступают в районе Великой Новоселки.

Ранее Рогов заявил о контроле ВС России над высотками в Курахово. По его словам, украинские войска отступают к западным границам города.

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