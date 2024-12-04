Сирийские курсанты прорвали окружение под Алеппо

Сирийские военные офицеры и курсанты Академии имени Хафеза Асада смогли прорваться через окружение под Алеппо благодаря совместной координации с Россией, сообщили в сирийском минобороны.

Офицеры и курсанты действовали в координации с Россией, это позволило обеспечить безопасный отход курсантов в направлении города Хомс, передает ТАСС со ссылкой на заявление сирийского оборонного ведомства.

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Ранее сирийская армия взяла под полный контроль город Хаму, находящийся в провинции Хама, и она начала зачистку поселений в этом регионе.