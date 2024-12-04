Ноябрь назвали худшим месяцем для ВСУ за два года

Минувший ноябрь стал для Вооруженных сил Украины (ВСУ) худшим месяцем за два года. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Ноябрь назвали худшим месяцем для ВСУ за два года
© Газета.Ru
«Украина в ноябре лишилась территорий, общая площадь которых равна площади Нью-Йорка — это худший показатель за месяц для военных страны с сентября 2022 года», — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что суммарная площадь утраченных Украиной земель в ноябре текущего года составила 1 202 квадратных километра. При этом основная часть территорий, которые Вооруженные силы РФ взяли под свой контроль, расположена в Донбассе.

4 декабря депутат Верховной рады Украины Виктория Сюмар заявила, что армия страны буквально «в эти минуты» уступает российским войскам контроль над важными населенными пунктами. В частности, речь идет о городах Дзержинск и Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам парламентария, после череды провалов на поле боя Киев должен был выработать конкретные предложения по строительству фортификационных сооружений. Однако украинские чиновники так и не предприняли никаких шагов в этом направлении.

Военные новости
Виктория Сюмар
Верховная Рада
Киев
Россия
Курахово
Дзержинск
Нью-Йорк
Украина