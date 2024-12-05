Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток отразили девять контратак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве сообщили, что бойцы Вооруженных сил РФ продолжают продвигаться в глубину обороны украинских войск. За прошедший день они нанесли удары по формированиям семи бригад ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).

"Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко и Новотроицкое", — говорится в заявлении.

Кроме того, военнослужащим страны удалось отразить девять атак со стороны украинских формирований.

Всего в ходе боевых действий ВСУ потеряли до 515 человек и один танк. Также солдаты ВС РФ вывели из строя четыре автомобиля, столько же боевых бронированных машин и два бронетранспортера М113. Еще украинские войска лишились по одной боевой машине пехоты Bradley, пушке "Рапира", самоходной артиллерийской установке "Гвоздика" и орудию Д-20.