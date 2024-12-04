В ОДКБ раскрыли места проведения военных учений в 2025 году

Военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланированные на 2025 год, пройдут в четырех странах — членах объединения. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов, пишет ТАСС.

Он рассказал, что государства — участники ОДКБ каждый год согласовывают план оперативно-боевой подготовки своих военнослужащих. В его рамках объединение проводит учения по различным направлениям и темам.

«План оперативно-боевой подготовки на 2025 год также принят. У нас учения пройдут в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане», — уточнил Тасмагамбетов.

28 ноября президент РФ Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам своего визита в Казахстан и участия в саммите ОДКБ. В частности, во время встречи с журналистами он порассуждал о способности стран — членов организации оказать Москве помощь в случае ударов Киева по российской территории при помощи американских ракет ATACMS.

Как сказал глава государства, в подобной ситуации надо «реалистично смотреть на происходящие события». Путин выразил уверенность, что РФ даже в случае ударов ATACMS по ее территории может помочь другим государствам — участникам объединения больше, чем они ей.