В Польше отказались защищать небо Украины системами ПВО страны

Западные системы противовоздушной обороны (ПВО), размещенные на территории Польши, не будут защищать небо Украины. Об этом заявил глава минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24.

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«Они (системы ПВО. — «Газета.Ru») защищают воздушное пространство стран НАТО», — сказал глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш добавил, что в настоящее время власти Польши не рассматривают инициативу по перехвату ракет над Украиной. По его словам, альянс пока не принимал соответствующего решения.

В скором времени на территории Польши временно разместят системы ПВО Patriot и NASAMS. Они будут переданы стране Германией и Норвегией.

В ноябре заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, комментируя массированный удар ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, заявил, что если бы ракеты летели в сторону республики, то были бы сбиты. Он утверждал, что Россия во время удара «фактически использовала все, что у нее было», включая БПЛА, баллистические и гиперзвуковые ракеты.