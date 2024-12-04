ВС РФ выбили ВСУ из поселка Старые Терны

Заканчивается зачистка населённого пункта сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он добавил, что российские подразделения ликвидировали плацдарм ВСУ у посёлка Великая Новосёлка, который находится на времевском направлении запорожской линии фронта. На этом участке сдалась в плен группа солдат из отдельной президентской бригады украинских войск, всего семь офицеров противника. Эта информация поступила от российских военных, добавил Рогов.