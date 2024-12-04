ВС РФ выбили ВСУ из поселка Старые Терны

Российские войска выбили ВСУ из посёлка Старые Терны на берегу Кураховского водохранилища
Заканчивается зачистка населённого пункта сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Он добавил, что российские подразделения ликвидировали плацдарм ВСУ у посёлка Великая Новосёлка, который находится на времевском направлении запорожской линии фронта. На этом участке сдалась в плен группа солдат из отдельной президентской бригады украинских войск, всего семь офицеров противника. Эта информация поступила от российских военных, добавил Рогов.