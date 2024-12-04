Сирийские войска оттеснили боевиков от Хамы

Вооруженные силы (ВС) Сирии оттеснили боевиков вооруженных формирований от города Хама на западе республики. Об этом сообщает газета Al Watan.

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По данным издания, террористы отошли минимум на 20 километров от населенного пункта.

Накануне минобороны Сирии сообщило, что правительственная армия республики взяла Хаму под полный контроль. Оборонное ведомство подчеркнуло, что опубликованные на страницах террористических группировок сообщения о проникновении боевиков в кварталы Саваик и Мазариб не соответствуют действительности и являются частью психологической борьбы.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.